Explosieve Married at First Sight sluit af met 1,2 miljoen kijkers

Het tweede seizoen van het RTL4-programma Married at First Sight zit erop. Naar de laatste aflevering gisteravond keken 1,2 miljoen kijkers, zo blijkt uit cijfers van de Stichting Kijkonderzoek. Het werd een explosieve uitzending, waarin de gemoederen tussen kandidaten Richelle en Jeroen hoog opliepen.

De ruzie tussen de twee is voer voor Twitter. Daar wordt met name nagepraat over de uitspraak van Jeroen dat hij zijn vrouw 'gewoon totaal niet aantrekkelijk vindt'. ,,Ik had het anders verwacht dan het uiteindelijk was'', concludeerde de marinier nadat zij merkte dat hij afstand nam. Eerder waren Richelle en Jeroen gematcht op basis van wetenschappelijke uitslagen. Bij het altaar zagen ze elkaar voor het eerst.

,,Mijn ogen veranderen morgenochtend toch niet in één keer?'', foeterde de marinier toen Richelle om uitleg vroeg. Ze probeerde de boel te sussen, maar toen de twee door het Married at First Sight-team van wetenschappers werd gevraagd of het huwelijk te redden was, gingen er twee bordjes met een scheidingsicoontje de lucht in.