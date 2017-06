Extra bijzondere Vaderdag voor Nick & Simon

InterviewHet wordt een bijzondere Vaderdag morgen voor Nick en Simon. Nick Schilder is net voor de derde keer vader geworden, Simon Keizers vrouw is over een maand uitgerekend van hun eerste kindje. ,,Het is niet alleen maar rozengeur en maneschijn.''

Volledig scherm © Marlies Wessels Eigenlijk is het altijd Vaderdag op de slaapkamer van Nick. Daar bewaart de 33-jarige zanger de knutsels en tekeningen van zijn kroost die hij op die bijzondere dag heeft gekregen. ,,Alles is in het zicht. Op de nachtkastjes, aan de muur, overal. Het stapelt zich behoorlijk op, maar die eerste tekening is misschien wel het mooist: vader en moeder met harkjes als armen en benen. En uiteraard een zonnetje.''



Vaderdag. Dan sluipen veel kinderen in alle vroegte de slaapkamer van hun papa (en mama) in met een ontbijtje, cadeautjes of knutselwerken, stamelen ze versjes op met gloeiende blosjes op hun wangen. Scheurt vader pakjes open. ,,Een geweldige dag en vaak is er ook een cadeautje van de vrouw, omdat ik natuurlijk ook een beetje voor haar zorg'', glimlacht Nick, die drie maanden terug voor de derde keer vader werd. Na Nikki (6) en Julian (4) hoort dochter Jackie er nu ook bij.

Benieuwd

Baby’s, peuters, kleuters, Vaderdag, bij Simon (33) is het (nog) niet aan de orde. De muzikale wederhelft van Nick staat voor het eerste vaderschap: half juli is zijn Annemarie uitgerekend. ,,Mijn zus heeft een zoontje en dochter, mijn schoonzus ook. Ik zie het dus van heel dichtbij, maar welke impact het écht heeft, ik weet het niet. Ik ben heel benieuwd'', zegt Simon.

♥️👶🏼 #tb #babymoon #esvedra #love #babykeizer #photo #dress #specialmoments #youandme #specialplace

Over die ontwikkelingen schreef het duo het meest persoonlijke nummer ooit. Welkom, de eerste single van hun nieuwe album dat na de zomer uitkomt, gaat over het vaderschap, de angsten, de verantwoordelijkheden, alles wat er bij komt kijken. ,,Je leven staat echt op z’n kop'', legt Nick uit. ,,Natuurlijk waren we weer in de wolken, maar het is natuurlijk niet alleen maar rozengeur en maneschijn. De nachten zonder slaap. Het combineren van werk en privé.''

Simon fronst de wenkbrauwen: ,,Het zal anders worden. Reizen is onze nummer één hobby. We hebben veel gezien en willen nog meer zien. Ik hoop dat we dat kunnen blijven doen, maar misschien spreek ik je over twee jaar weer en blijkt dat we alleen maar op de camping hebben gezeten. Kijk, ik weet wel wat ik kwijtraak; slaap, wat vrijheid op het gebied van spontaan dingen beslissen, maar daarentegen weet ik niet welke onvoorwaardelijke liefde daarvoor in de plaats komt, al hoor ik nooit verhalen dat dat tegenvalt.''

Hij verafschuwde Vaderdag. ,,Een van de meest verschrikkelijke dagen van het jaar'', vindt Simon, refererend aan het overlijden van zijn eigen vader die hij op z’n vijftiende verloor. ,,Een nare dag. Elk jaar word ik er rond deze tijd vanaf alle kanten aan herinnerd: jij hébt geen vader. Een keiharde realiteit. Ik ben oprecht benieuwd of dat gevoel straks anders is als ik zelf vader ben. In die zin kijk ik uit naar de nieuwe vaderdagen.''

Herinnering

Of hij op zijn vader lijkt? ,,Het schijnt'', zegt Simon, ,,ik ben op een bepaalde manier een binnenvetter, zoek zelf graag de oplossing, maar opeens kan ik dan met een nare, giftige opmerking komen. Dat mijn moeder zegt: dat had je vader ook. Ik herinner me hem als lieve man. Een harde werker ook. Het was in die tijd traditie: vader werkte, moeder was thuis. De mooiste herinnering aan hem heb ik over de vakanties als we met elkaar de tijd hadden. Het verwerken heeft langer geduurd dan ik toe wilde geven. Als je jong bent wil je al heel snel zeggen dat het goed met je gaat. Het is niet zo dat ik hem na al die jaren nog elke dag mis, maar vooral bij grote gebeurtenissen denk ik wel: wat was het leuk als hij erbij was geweest.''

En hoe zit het bij Nick en zijn vader?,,Ik vergeet Vaderdag wel eens, hoor'', bekent Nick. ,,Denk ik: Oh ja, ik moet nog iets kopen. Zijn verjaardag vieren we wel uitgebreid. Ik heb hem een beetje kunnen enthousiasmeren over het fenomeen wijn. Ik zet het gewoon voor zijn neus. Ik heb nu een flesje Puligny-Montrachet voor hem, de eerste goeie witte wijn die ik dronk.''

Kinderloos

Terug naar hun eigen vaderrol. Simon en Annemarie hebben bewust lang gewacht met kinderen. ,,We zijn dertien jaar samen. Hebben altijd ons eigen plan getrokken en nooit naar anderen gekeken. Lange tijd konden we ons zelfs een kinderloos leven voorstellen, vanwege het onbezorgde en het besef van verantwoordelijkheid. Maar nu gaan we ervoor.''

Nick vindt het juist prettig ‘niet meer de belangrijkste te zijn’. ,,Vader zijn is een goede oefening voor het ego. Je bent ondergeschikt aan het gezin. Kinderen hebben niets te maken met wat jij allemaal nog moet doen op een dag.''

Goeiemorgen! #crossfit schemaatje aan het afwerken met Jackie.. :-) 👶🏻💪🏻

Simon is nog niet zo ver. Is hij eigenlijk al mee geweest naar de pufcursus, de zwangerschapsyoga? ,,Nog niets van meegekregen'', lacht Simon aanvankelijk stoer. ,,Ik was op reis voor tv, maar eerlijk: je staat als man al zo machteloos. Als ik haar met een pufje hier en daar kan bijstaan, dan doe ik dat, hoor.''

Bij Nick werd ‘het licht in zijn hoofd’ toen zijn Kirsten aan het bevallen was. ,,Het scheelde niet veel of ik viel flauw. Ik moest even gaan zitten. Ik was drie keer compleet in tranen. Zo heftig. Je bent getuige van een stukje natuurgeweld. We hebben veel vastgelegd. Foto’s en beelden. Dat vond ik aanvankelijk gek, want het staat haaks op wat daar gebeurt. Maar ik kan het iedereen aanraden. Mooi, smaakvol, discreet. En je kunt foto’s altijd wissen, maar nooit opnieuw maken.''

Inmiddels doet Nick zijn best ‘balans te vinden in het vaderschap’. ,,Ik denk dat ik een toegewijde vader ben, zit soms bovenop bepaalde dingen. Dat ze vriendelijk zijn. Eerlijk. Kijk, ik ben aan de ene kant vaak weg, maar doe wel iets wat ik leuk vind, waardoor ik vrijwel altijd in een positieve stemming ben. En ik ben dagdelen thuis waar andere vaders aan het werk zijn. Dan sta je al met 2-0 voor'', weet Nick, die met de kids geregeld in de bibliotheek te vinden is. ,,Belangrijk'', vindt hij. ,,Er gaat al zoveel via internet, want we leven in een Bol.com-tijdperk.''

Heerlijke vakantie gehad!🙏🏻 Hier is 't ook best goed weer☀️ ben benieuwd naar jullie plannen in deze hitte! #blessed #backtowork

Zijn kinderen moeten later zeker iets gaan doen wat ze leuk vinden, stelt Nick. ,,Dat heb ik zelf best laat ingezien. Ik studeerde bijvoorbeeld economie om een back-up te hebben. Dat was aan de ene kant niet onverstandig, maar ik heb wel gemerkt: je kunt pas goed worden in iets en lang vol houden als je het écht leuk vindt. Het is achteraf een opluchting dat ik niet iets in die studie heb hoeven te doen. Mijn hart lag en ligt bij de muziek.''