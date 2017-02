Fabienne de Vries: Nicolette verdient nu alle rust

Bij het lezen van het trieste bericht dat bij Nicolette Kluijver een voorstadium van longkanker is geconstateerd, gingen de gedachten van Fabienne de Vries (43) onmiddellijk terug naar 2011. ,,Dat gebeurt automatisch, want het beheerst mijn leven nog steeds. Het is goed dat Nicolette meteen een statement heeft afgegeven, zodat ze in alle rust en te midden van haar gezin, familie en vrienden aan haar herstel kan werken", stelt de oud-presentatrice desgevraagd.



Ze vergeet het niet meer, de mededeling dat er bij haar een voorstadium van borstkanker was ontdekt. ,,Je leven staat stil. Bij mij voelde het alsof ik van de sneltrein van het leven werd geduwd. Dat ik naar beneden viel en bleef rollen. De hele wereld duizelde. Dan komt het besef: oké, ik leef nog, en nu? Ik hoor mezelf nog zeggen tegen die arts: 'Wat gaan we doen, wat is de procedure, hoe gaan we dit aanpakken?' Je bent een griepje gewend, denkt aan een soort quickfit. Een paar dagen onder zeil. Kanker? Daar heb je helemaal geen tijd voor, je wilt door. Ik heb een eigen bedrijf, zei ik. De arts stelde: ik zou mijn agenda de komende drie jaar maar opzij leggen."



Ziekteproces

Fabienne de Vries wil absoluut niet de ervaringsdeskundige uithangen over de rug van Nicolette Kluijver. ,,Iedereen ondergaat het ziekteproces op zijn of haar manier. Ik kan daar niet over oordelen, alleen vertellen hoe het mij is vergaan", zegt de voormalige presentatrice en voormalig TMF-veejay, die tegenwoordig presentatietrainingen geeft aan ondernemers. Bij haar werd een borstsparende operatie uitgevoerd, ze kreeg bestralingen en herstelde.



De arts kreeg wel gelijk: het duurde drie jaar. ,,Je gaat een mallemolen in. Je leven hangt aan elkaar van onzekerheden. En het gaat met kleine stapjes. Van bestraling naar onderzoek.'' Eenmaal terug uit het ziekenhuis, was de ellende nog niet afgelopen, ervoer De Vries. ,,Je bent er dan nog niet. Dan komt het mentale gedeelte, de verwerking. Dat wordt vaak onderschat. Velen zijn teleurgesteld in hun eigen lichaam. Dat vertrouwen moet opnieuw worden opgebouwd."



Fabienne de Vries wordt nog altijd elk half jaar gecontroleerd. ,,En dat blijft een spannend onderdeel van je leven. Je kijk op je gezondheid wordt anders. Die werd immers bedreigd. Je bent ook alerter. Ik vergeleek het met de lampjes in je auto. Als er één gaat branden, rijd je naar de garage. Je wil geen risico lopen dat je opeens stilstaat. Maar als je lichaam signalen afgeeft, zijn we geneigd die te negeren omdat we door moeten. Dat doe ik nu niet meer."



Ze kreeg destijds veel steun van bekend én onbekend Nederland. ,,Het was hartverwarmend, ik heb uit alle hoeken berichtjes gekregen. Dat doet je goed, ja. Ik hoop dat Nicolette rust en respect krijgt voor haar gevecht."