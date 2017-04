Fajah gekiekt in sexy rood, Afrojack haalt gevaarlijke stunt uit

Geer vindt het om te gieren

Gerard Joling is zo te zien helemaal klaar voor de Wild West, Thuis Best-editie van de Toppers dit jaar. De goedlachse zanger is op de gevoelige plaat vastgelegd met een bruine sheriffhoed op. ,,Is het niet om te gieren?!", aldus Geer bij een kiekje waarop hij zijn witte tanden bloot lacht.

Sheriff Geer. Is het niet om te gieren? #Toppers #GerardJoling Een foto die is geplaatst door null (@) op 13 Apr 2017 om 11:16 PDT

Robin is happy

Hoewel de relatie van soapie Robin Martens nog geen drie dagen geleden is gestrand, zegt de actrice toch weer 'happy' te zijn. ,,Omdat ik van mezelf houd, de wereld is van mij", luidt het positieve bijschrift onder een plaatje waarop Robin haar hand in haar haren heeft en met gesloten ogen een brede glimlach showt.

Happy 😬 Because I love myself ❤️.. #worldismine🌎 Een foto die is geplaatst door null (@) op 13 Apr 2017 om 14:10 PDT

Zoey poseert tussen het groen

Miss Nederland Zoey Ivory heeft er een avontuurlijke fotoshoot op zitten. De brunette poseert op een houten balustrade en kijkt verleidelijk de camera in. ,,Just casually chilling in the jungle", schrijft ze erbij. Haar fans kunnen het kiekje wel waarderen. 'Jeetje, wat ben je knap!', is één van de reacties.

Just casually chilling in the jungle 😌 🌿🌴 Een foto die is geplaatst door null (@) op 14 Apr 2017 om 5:56 PDT

Wendy wil een pauze

De tijd vliegt voorbij en ook presentatrice Wendy van Dijk merkt dat. Voor het huis van de blondine staan drie zwarte fietsen geparkeerd. ,,De boys zijn op bezoek. Nu nog met de fiets. Kan de tijd nu stilstaan?", klinkt het ietwat bezorgd, gevolgd door de hashtags #auto's, #brommers en #help.

De boys zijn op bezoek.. nu nog met de fiets.. 🙏 #kandetijdnustilstaan? #brommers #auto's #help Een foto die is geplaatst door null (@) op 14 Apr 2017 om 6:02 PDT

Afrojack heeft lef

Dat dj Afrojack al ontzettend veel van de wereld heeft gezien, is niet raar gezien zijn baan. Nick van de Wall, de echte naam van Afrojack, had zo te zien tijd over om wat van de Amerikaanse natuur te zien en dat doet hij op een wel heel bijzondere manier. In een videootje balanceert hij op een rots in het Nationaal Park Grand Canyon. ,,Het ging bijna fout!", schrijft de dj erbij.

Almost went wrong! 😬 Een foto die is geplaatst door null (@) op 14 Apr 2017 om 3:30 PDT

Fajah gaat voor rood

My Killer Body-fanaat Fajah Lourens deelt vandaag een wel heel sexy kiekje op haar Instagram. De brunette is gehuld in een rood lingeriesetje en poseert op een groot, wit bed. Ze wenst haar fans een fijne vrijdag, maar die kunnen maar over één ding praten. 'De tandjes, wat een foto' en 'Wow, ongelooflijk mooi lichaam!', regent het complimentjes.