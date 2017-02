Familie en vrienden nemen afscheid van Hans Breukhoven

De afscheidsceremonie was in besloten kring. Zijn ex-vrouw Connie 'Vanessa' Witteman was hier niet bij aanwezig. Achter de kist waren bloemen opgesteld in de vorm van een duim, die het bekende logo van Free Record Shop uitbeeldde. Zijn voormalig collega's bij de muziekketen werden tijdens de dienst 'samenwerkers' genoemd.



De dienst was later dan gepland, vanwege problemen met het papierwerk. Het lichaam van Breukhoven moest van Londen naar Nederland verplaatst worden. Eerder werd in Engeland al afscheid genomen van de zakenman.



Breukhoven overleed op 20 januari, nadat hij al enige tijd aan alvleesklierkanker leed. Hij werd 70 jaar. Breukhoven werd bekend als oprichter van de Free Record Shop in 1971. De winkelketen ging in 2014 failliet.