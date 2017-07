Fans balen als een stekker van niet doorgaan Wembley-concerten Adele

De in totaal 196.000 fans die de twee concerten - de laatste van in totaal vier - zouden bijwonen tonen op sociale media begrip voor de gezondheidstoestand van Adele, maar balen als een stekker omdat ze flink moesten investeren in een reis naar en verblijf in Londen. Het ging om de afsluitende shows van Adele's wereldtournee. Fans uit de hele wereld waren naar Londen gekomen om hun idool te zien. Een enkeling gaf duizenden euro's uit voor de trip naar de Britse stad en de entreeticket.

Adele heeft, zo schreef ze in een officieel statement, lang geaarzeld of ze het 'hoogtepunt van de concertreeks' moest cancelen. Dat deed ze uiteindelijk met het lood in haar schoenen op advies van artsen. Of de concerten worden ingehaald is nog onbekend. Hoe dan ook zouden toeschouwers het geld van hun kaartjes terug kunnen krijgen.

Het is overigens niet de eerste keer dat Adele stemproblemen heeft. In 2011 en 2016 ging de zangeres onder het mes om problemen met haar stembanden te verhelpen. Het is onduidelijk of het nu om dezelfde problemen gaat.

