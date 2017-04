Fatima is een sportieve alleskunner, Rens doet dansje

Darten met Fatima

Voormalig hockey-international Fatima Moreiro de Melo is een ware duizendpoot. Zo wisten we al dat ze een aardig potje kan pokeren. Sterker nog: om die reden is de blondine in Monte Carlo om een toernooi te spelen. Ze laat echter zien dat ze over nóg een talent beschikt. Ter plekke gooit Fatima namelijk even een paar pijltjes. Michael van Gerwen mag wel uitkijken: een nieuwe dartkampioene komt eraan.