Festival A Day at the Park stopt

Married at First Sight-stel Chantal en Nikolai euforisch voor het altaar

9:23 1,1 miljoen mensen keken gisteren naar de tweede aflevering van Married at First Sight, waarin stellen die elkaar nog nooit hebben gezien het ja-woord aan elkaar geven. Te zien was hoe Chantal en Nikolai enthousiast reageerden voor het altaar. Zowel de bruid als de bruidegom was opgelucht en blij met de match die het team van wetenschappers van het programma had gemaakt.