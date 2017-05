'Feyenoordlied Brigitte Kaandorp bezorgde meteen kippenvel'

RTL Boulevard ook in het weekend te zien

17:49 RTL Boulevard is vanaf komend najaar ook te zien op zaterdag en zondag. Dat is een vurige wens van zowel de zender als de makers van de dagelijkse entertainmentrubriek. Achter de schermen wordt hard gewerkt om de eerste weekenduitzendingen in september of oktober te realiseren, zeggen bronnen in Hilversum.