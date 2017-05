Filemon kan gevecht met collega fysiek en mentaal niet aan

Nu Filemon zich heeft teruggetrokken, komt de vijfde en laatste aflevering van 'Filemon slaat door' te vervallen. ,,Een halfjaar lang heb ik keihard getraind om in de ring een kickbokswedstrijd te vechten. In het begin ging het trainen goed totdat ik begon te sparren", zegt de presentator, die momenteel in Italië is om verslag te doen van de Ronde van Italië. ,,Vanaf toen kreeg ik blessure op blessure; vijf keer gekneusde ribben, een oor dat weken dicht zat en ik heb minstens een maand mank gelopen. Dit is me niet in de koude kleren gaan zitten."



Filemon werd getraind door drievoudig wereldkampioen Remy Bonjasky. In de laatste aflevering van Filemon slaat door, die zondagavond wordt uitgezonden, is te zien hoe hij Remy en Ajouad op de hoogte brengt van zijn besluit. ,,Ik vind dit erg spijtig voor Remy. Hij is een uitstekende kickbokser en trainer en heeft keihard gewerkt om van mij een kickbokser te maken. Hij beschikte met mij alleen niet over het allerbeste materiaal."



Als Filemon 'anders had gekund' had hij daar zeker voor gekozen, ook voor Ajouad. ,,Ik ben echt tegen mijn fysieke en mentale grens opgelopen, met het gevolg dat ik nu echt naar mijn lichaam en geest moet luisteren om te voorkomen dat het me anders schade op gaat leveren voor de toekomst."