Film over leven Madonna in de maak

Het begin van de film over de inmiddels 58-jarige popster zal zich afspelen begin jaren tachtig, wanneer de jonge Madonna besluit te verhuizen van de staat Michigan naar de stad New York. Het verhaal vertelt hoe de zangeres probeerde aan de slag te gaan als danseres, maar toen dat niet lukte besloot te gaan zingen en liedjes schrijven.



In 1983 bracht ze haar eerste album genaamd Madonna uit met beroemde nummers zoals Holiday en Borderline. Het was het begin van verder succes en met de release van haar album Like A Virgin in 1984 brak de zangeres definitief door bij het grote publiek.



Wie de film gaat regisseren, wanneer hij uitkomt en of Madonna zelf een rol zal spelen is nog niet bekend.