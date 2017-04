Filmopnames nieuwe BBC-serie in Leiden

Miljuschka: Jamie Oliver zag me niet staan

Miljuschka Witzenhausen, die in het nieuwe RTL5-programma Topchef Academy op zoek gaat naar culinair talent, is zelf bij toeval tv-chef geworden. ,,Het is niet gemakkelijk om aan de bak te komen als tv-chef'', zegt ze. ,,Topchef Academy biedt kandidaten een gouden kans. Voor de winnaar ligt 25.000 euro klaar en een eigen kookprogramma. Ik zou zo'n kans met beide handen aangrijpen."