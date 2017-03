Filmsterren prijzen aan lopende band Nederlandse waar aan

Steeds vaker worden internationale filmsterren ingezet om Nederlandse producten te promoten. De Amerikaanse acteur Morgan Freeman ( The Shawkshack Redemption, Seven ) is de zoveelste filmster die voor een Nederlands bedrijf een reclamespot heeft gemaakt.

Bierbrouwerij Bavaria strikte Freeman om een van hun merken, genaamd Swinckels, aan te prijzen. ,,We zochten iemand met een mooie, rustgevende stem'', zegt Gijs Swinkels, global marketing manager van Bavaria. ,,Dan kom je al snel uit bij Freeman.’’



Bavaria wist in het verleden vaker grote sterren in te zetten. Het begon in de jaren 90 met Lee van Cleef, bekend uit de western The Good, The Bad and the Ugly, die de kroonkurk van een flesje Bavaria schoot. Daarna volgden onder anderen Don Johnson, Mickey Rourke, Dynasty-ster Joan Collins, Playboy-baas Hugh Hefner en Charlie Sheen.



Alcoholproblemen

Dat de meesten, inclusief Morgan Freeman, in een bepaald stadium van hun leven met alcoholproblemen kampten is voor de betrokkenen kennelijk geen probleem om bierreclame te maken. Zo benaderde Don Johnson de bierbrouwer zelf. De acteur had in Amsterdam een alcoholvrij biertje van Bavaria gedronken en nam contact op met het Brabantse bedrijf. Binnen de kortste keren was de deal met Johnson rond.



Bekende filmsterren zijn voor Nederlandse bedrijven een beproefd middel om aandacht te vragen voor hun producten. Zo kan Heineken, door de contacten en contracten met de James Bond-franchise, beschikken over 007-vertolker Daniel Craig die in zeer spectaculaire spotjes om de twee jaar optreedt.



Lees verder onder de video

Behalve bierbrouwerijen zijn er ook veel andere Nederlandse bedrijven die een beroep doen op internationale filmsterren, bij voorkeur uit Hollywood. John Cleese (bekend van Monty Python en Fawlty Towers) maakte decennia geleden reclame voor de Nederlandse Postgiro. Worstelaar Hulk Hogan maakte zich sterk voor verzekeringsmaatschappij Centraal Beheer. Sarah Jessica Parker promoot Blokker, waarin zij de naam van de Nederlandse winkelketen heel charmant uitspreekt. Albert Heijn wist keukenprins Jamie Oliver voor de camera te krijgen. De Bijenkorf liet Joanna Lumley (Absolutely Fabulous) opdraven.



Zeer spectaculair is het filmpje dat actieheld Sylvester Stallone voor sauzengigant Remia maakte met de Nederlandse acteur Jan Kooijman. Stallone had aanvankelijk moeite met het script, dat herschreven moest worden. Toen ging hij los in een filmpje dat beweert dat echte mannen vlees eten, met heel veel saus.



Over de kosten die aan dergelijke opdrachten zijn verbonden doen de Nederlandse bedrijven geheimzinnig. ,,Wij maken deze bedragen niet bekend'', aldus Swinkels van Bavaria. ,,Maar het is niet zo veel als in de speelfilmwereld wordt betaald.’’