Finalisten van The Voice klaar voor de grote finale

PLEUN: 'Het moment dat Waylon zijn stoel omdraaide...'

Naam: Pleun Bierbooms

Leeftijd: 18 jaar

Woonplaats: Lieshout

Opleiding: marketing & communicatie, tweede jaar mbo

Genre: ,,Ballads, soul, Adele, iets klassieker.''

Voorbeeld: ,,Adele, zo tof. Ze is goed, heel puur en laat haar emoties zien.''

Instagram: @pleunbierbooms

Aantal volgers: 41.000

Snapchat: @pleunbierbooms

Coach: Waylon

Beste coachtip: ,,Zóveel! Hij weet precies wat hij moet doen of zeggen of welk moment. Waylon begrijpt me.''

Voicesingle: What Hurts the Most

Over The voice of Holland: ,,Het was één groot leerproces met als hoogtepunt The Blind Auditions. Het moment dat Waylon zijn stoel omdraaide, als eerste van de coaches, zal ik nooit meer vergeten. Toen kwam er een droom uit. Daarna heb ik mezelf goed kunnen ontwikkelen. Ben zelfverzekerder geworden. In mijn muzieksmaak, in kleding, in alles. Ik ben veel meer mezelf geworden.Ik zou zó graag carrière willen maken, het liefst internationaal. Ben al heel blij dat ik de finale gehaald heb. En dan rustig aan? Nee! Hierna gaat het pas beginnen, gaan we gas geven.''

Grote favoriet: ,,Ik lees veel mijn naam, haha. Ik ga me 100 procent geven.''

VINCHENZO: 'Ik moet meer lachen, zegt Ali'

Naam: Vinchenzo Tahapary

Leeftijd: 17

Woonplaats: Tiel

Opleiding: Havo 5 ,,Examenjaar, ja, ik moet nog veel inhalen door The Voice, maar ik word goed begeleid. Het liefst zou ik zo snel mogelijk slagen en dan de muziek ingaan.''

Muziekgenre: ,,De combi R&B, hiphop, soul en pop.''

Voorbeeld: ,,Michael Jackson.''

Instagram: @vinchenzomusic

Aantal volgers: 43.000

Snapchat: @VinchenzoT

Coach: Ali B.

Beste coachtip: ,,Meer lachen. 'Met mijn ogen open', zegt Ali. Dan is het leuker voor het publiek en smelten de meisjes. Zegt hij, hoor, haha.''

Single: Steady Love

Over The voice of Holland: ,,Zo tof. Ik heb veel geleerd. Als je ziet hoe het begon. Met duizend volgers op Instagram. Er zijn zo veel fans bijgekomen. Ik heb daar zelf nog niet heel veel van gemerkt. Als we op locatie opname maakten, ben ik wel op de foto geweest met mensen. Heel leuk, maar verder ben ik amper buiten geweest. Zat 24/7 in de studio en als ik vrij ben, op zaterdag en zondag, pak ik mijn rust. Ben benieuwd hoe het zou zijn als ik de stad in zou gaan. Er is zo veel op mijn pad gekomen door The Voice. Mijn droom is om te leven van muziek. Zingen, optreden, met bekende muzikanten werken. Ik zou graag een mix willen zijn van Drake, The Weekend, Justin Bieber, Bruno Mars en Zayn.''

De grote favoriet: ,,Ik hoop ikzelf, haha. Maar persoonlijk denk ik

dat Pleun een goede kans maakt.''

THIJS: 'Ik moest alle heisa vergeten'

Naam: Thijs Pot

Leeftijd: 19 jaar

Woonplaats: Stadskanaal

Opleiding: sociaal agogisch werk, derde jaar mbo.

Muziekgenre: ,,Pop.''

Voorbeeld: ,,Bruno Mars, Michael Jackson, Ed Sheeran.''

Instagram: @thijspot

Aantal volgers: 30.000

Snapchat: @thijspotje

Coach: Guus Meeuwis

Beste coachtip: ,,Genieten, rustig blijven. In het begin wilde ik te graag. Rustig blijven, diep ademhalen. Alle heisa vergeten. In de liveshows is dat wel gekomen. Toen ging ik los.''

Voice-single: Feel The Love

Over The voice of Holland: ,,De grootste verandering is de aandacht. Toen ik begon, had ik duizend volgers op Instagram, nu 30.000. Best raar, maar ook fantastisch. Het zijn vooral positieve, maar ook negatieve. Van mensen die Dwight of Leon in de finale wilden. Daar moet je wel aan wennen, ja. Mijn grote droom is om te leven van de muziek. Eigen muiziek maken, die gedraaid wordt op de radio en dan internationaal. Mijn broer zit al in het wereldje, hij schrijft nummers. Mijn studie loopt nu wel een beetje gevaar. Ik moet nog een half jaartje, maar veel inhalen.''

Favoriet: ,,Pleun of Vinchenzo. Ik ben de underdog, maar je weet nooit: Celta de Vigo kan ook een keer van Barcelona winnen.''

ISABEL: ¿'Meer dan alleen een zangeres'

Naam: Isabel Provoost

Leeftijd: 17 jaar

Woonplaats: Middelburg

Opleiding: Havo (afgerond), tussenjaar

Muziekgenre: ,,Pop, Amy Winehouse, Etta James.''

Voorbeeld: ,,Adele.''

Instagram: @isabelprovoost

Aantal volgers: 31.000

Snapchat: @isabelprovoost

Coach: Sanne Hans

Beste coachtip: ,,Dat ik moet genieten, meer ontspannen op het podium moet staan. Niet denken aan die ene noot, maar plezier hebben in het zingen.''

Voice-single: Nothing

Over The voice of Holland: ,,Een superavontuur. Ik heb enorm geleerd, ook om meer dan alleen een zangeres te zijn. Het is een liedje zingen, maar ook performen. Een verhaal vertellen. Ik kan ook steeds meer mezelf zijn. Natuurlijk wil ik verder in de muziek. Optreden, albums opnemen. We willen eerst de hectiek van The Voice achter de rug hebben. Ik heb me ingeschreven bij de Rock Academie in Tilburg en hoop zo dat ik word aangenomen, maar als ik kansen krijg in de muziek, wil ik die pakken. Ja, er is wel een en ander veranderd in mijn leven. Mensen op straat die met me op de foto willen alleen maar omdat ik doe wat ik leuk vind: zingen. En soms heb ik het amper in de gaten. Ben ik met mijn moeder aan het winkelen, zeg ik: 'Zit er soms iets raars op mijn gezicht, ze kijken zo'. 'Ja, Ies', zegt mijn moeder dan 'dat heb je als je op televisie bent'.''

Favoriet: ,,Pleun is behoorlijk favoriet, maar ik denk dat Vinchenzo het wordt. Zo'n goeie performer en ik ben zo onder de indruk van zijn stem. Heel speciaal.''