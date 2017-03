Floortje doet het even rustig aan

,,Ik moet meer ontspannen en relaxen," zegt de VARA-presentatrice tegen Shownieuws. De aankomende weken gaat ze daarom 'slapen, slapen en slapen'. Haar reisprogramma's, waarvoor ze veel op pad is, laten zich ook lichamelijk merken. ,,Dat is soms een aanslag op je leven en lichaam. Het is werkelijk waar fantastisch, maar fysiek is het lastig."



Floortje luistert de komende tijd dan ook goed naar haar artsen. ,,Ze begeleiden mij fantastisch. Ze zeggen ook: Floortje, doe nou eens rustig aan. Ik heb normaliter de neiging om eigenwijs te zijn, maar dit keer heb ik me voorgenomen om even energie op te sparen."



Floortje staat niet voor niets onder medisch toezicht. De populaire NPO-ster was tweeënhalf jaar geleden lange tijd uit de running door een tekenvirus in combinatie met een hersenvliesontsteking. Ze had geen gevoel meer in haar benen en kon haar evenwicht niet meer bewaren.