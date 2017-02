FOX-presentatrice Hélène Hendriks had vier jaar een stalker

Door haar werk bij FOX Sports is Hendriks binnen korte tijd een BN'er geworden. Toch voelt de blonde sportpresentatrice zich helemaal niet zo. Wel merkt ze dat ze dat sinds ze op de zender te zien is, dat ze veel meer aandacht krijgt. Zo wordt de 36-jarige Hendriks in diverse stadions toegeroepen. ,,En niet alleen maar slechte dingen hoor."



Echter maakte ze ook de keerzijde van die bekendheid mee: de stalker die haar lange tijd lastig valt. ,,Via verschillende prepaid telefoons stuurde hij berichtjes en hij was vaak in stadions aanwezig om foto’s te maken, terwijl ik aan het werk was. Ik heb er echt mee gezeten, want op een gegeven moment werd ik achtervolgd toen ik vanaf het stadion terug naar mijn huis in Breda reed. Soms stond hij drie keer per dag in mijn straat. Dat was heel freaky."