Frank Masmeijer beroofd: Drama! Foto's van mijn vader zijn weg

Masmeijer was gisteren met zijn nieuwe vriendin Jaimy van Lent een hapje eten in het Amsterdamse Amstelhotel waarna ze ieder in hun eigen auto wilden vertrekken. ,,Mijn auto stond nog stil toen ineens iemand de rechterachterdeur opentrok en naar binnenkroop. Ik pakte die jongen nog vast, maar hij rukte zich los, pakte mijn tas, stapte bij iemand achter op een scooter en ging er vandoor. Vreselijk!’’



In Masmeijers tas zat onder meer geld, creditcards, een telefoon, een iPad en een horloge. ,,Maar het ergste vind ik nog: ook wat foto’s van mijn vader zijn weg. Een drama dit, want die hebben veel emotionele waarde.’’



Volgens de ex-presentator waren er veel omstanders op het moment van de beroving. ,,Geweldig, een mevrouw heeft snel een foto gemaakt waarop de daders te zien zijn. Dus wie weet krijg ik mijn spullen nog terug. Laat dit mijn advies zijn: doe altijd direct de deuren van je auto op slot. Want die gasten zijn hondsbrutaal!’’



Frank Masmeijer hoort binnen enkele weken van de Belgische rechter of hij wordt veroordeeld voor cocaïnesmokkel. In afwachting van de uitspraak deed hij onlangs uitgebreid zijn verhaal tegen deze krant.