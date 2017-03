Frans Bauer ongemakkelijk over onthulling Quote

De Brabantse levensliedvertolker wil absoluut niks zeggen over hoeveel euro's hij de afgelopen jaren heeft verdiend. ,,Ik doe daar geen uitspraken over. Waarom zou ik naar buiten willen brengen of het klopt of niet? Het is toch ook helemaal niet belangrijk? Het gaat niet om mijn geld, maar om wat ik doe", aldus de Heb Je Even Voor Mij-ster. Hij benadrukt dat ook zijn kinderen thuis niet op informatie over zijn vermogen zitten te wachten. Waarom dat zo is, laat hij in het midden. ,,Het is aan de mensen zelf om een waardeoordeel te geven over wat in Quote staat."