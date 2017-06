Fred van Leer in ziekenhuis na black-out tijdens Spaans festival

De Rotterdamse stylist Fred van Leer (40) is tijdens tv-opnamen in Spanje onwel geworden en in het ziekenhuis beland. Volgens de kledingexpert is hij inmiddels van het hospitaal overgebracht naar een hotel. ,,Ik word na mijn blackout door het productieteam flink in de watten gelegd.''

Fred van Leer meldde gisteren op sociale media dat hij in het ziekenhuis was opgenomen. ,,En het gaat in mijn leven natuurlijk net iets anders dan gepland'', schreef hij bij een foto waarop een infuusaansluiting op zijn rechterhand te zien is. Korte tijd later kwam hij met een filmpje op de proppen waarin hij met een vermoeid gezicht en gebroken stem vertelt dat het weer wat beter met hem gaat. ,,Ik heb een tijdlang in het ziekenhuis gelegen'', prevelt hij.

Volgens Van Leer hoeft niemand zich zorgen te maken. Vanuit Spanje laat hij weten: ,,Ik was voor een niet nader te noemen tv-programma op een muziekfestival waar veel vuurwerk werd afgestoken. Die knallen waren zo extreem hard dat ik ben flauwgevallen'', aldus Van Leer die weer bij kennis kwam in een ziekenhuis waar hij per ambulance naartoe werd gebracht. De stylist stelt dat zijn oren hem in de steek lieten. ,,Ik heb al een aantal jaren tinnitus (oorsuizingen, red.) en dacht dat mijn oren het vuurwerkgeluid wel konden verdragen. Dat bleek dus niet het geval. De piep in mijn oren werd opeens zó extreem hard dat ik van mijn stokje ben gegaan.''

Van Leer is volgens eigen zeggen goed verzorgd in het ziekenhuis waar hij een dag ter observatie werd verpleegd. ,,Ze hebben me uit voorzorg gelijk maar op een infuus aangesloten, omdat ze in eerste instantie niet wisten wat er precies met me aan de hand was. Dat is een standaardprocedure met mensen die onwel zijn geworden op een festival. Er kan immers van alles mis zijn.'' Hij vermoedt dat de combinatie oververmoeidheid en vuurwerkknallen de oorzaak was van zijn black-out. ,,Ik had niks gedronken of gebruikt'', verzekert hij.

Sinds zijn foto en filmpje met geruststellende woorden wordt hij overstelpt met beterschapswensen. ,,Heel erg bedankt daarvoor'', aldus de stylist die momenteel verblijft in de Pyreneeën op de grens van Frankrijk en Spanje. ,,Een mooie omgeving waar ik, nu alles weer normaal is, van ga proberen te genieten.'' Dan, al weer voorzichtig lachend: ,,Alles zit er nog aan hoor. Ik ben nog steeds Fred met armen, benen, een hoofd en de rest.''

