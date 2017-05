Fred van Leer: OG3NE als Destiny's Child, prachtig!

Dat Boeker koos voor de combinatie zwart en glitters, vindt Van Leer een goede zet. ,,Tycho is technisch de beste in zijn vak, maar niet persé hip. In zwart zijn de meiden ondergeschikt aan de muziek; en dat moet ook, want het (de ballade 'Lights and Shadows', red.) is een ingetogen nummer. Zwart is behouden en een veilige kleur. Voor Tycho is mode theater en zijn silhouet en stof heel belangrijk. Dat zie je echt terug.''