Freek Vonk had het vaker aan de stok met dieren

Dat tv-bioloog Freek Vonk gevaar niet uit de weg gaat en daardoor in bizarre situaties verstrikt raakt, is de afgelopen jaren niet onopgemerkt gebleven. Vanochtend werd bekend dat de 33-jarige Vonk flink is toegetakeld door een haai, maar Vonk had het al vaker aan de stok met dieren. Wij zetten de meest spraakmakende momenten op een rijtje.



In juni 2016 kwam de kinderheld terug uit Belize. Bij thuiskomt bleek dat hij een wel heel apart souvenir had meegenomen. Een horzel legde twee eitjes op zijn linkerbeen, waar maden uitkwamen. De ongewenste gasten nestelden zich warm en veilig in zijn huid en konden geen genoeg van hem krijgen. Eenmaal thuis merkte Vonk de plekjes op. ,,Ze zitten nu al wekenlang van mij te snoepen! Ze scheiden enzymen af die op die plek mijn weefsel laten afsterven, en dat afgestorven weefsel eten ze op om te groeien en een grote vlieg te worden. Ik ben benieuwd hoe groot ze nu zijn!", schreef de programmamaker opgewonden bij enkele foto's van de bewuste plekken. Ondanks zijn fascinatie voor parasieten, besloot hij de maden niet te laten zitten. Door middel van vaseline zijn de 'verstekelingen' uit zijn huid gekropen en was hij weer parasietenvrij.

Smakelijk hapje

In augustus 2014 was Vonk in de jungle van Indonesië druk op zoek naar de bedreigde Sumatraanse neushoorn, maar dat bleek zo makkelijk nog niet. De bioloog zelf was echter een stuk eenvoudiger te vinden en wel door bloedzuigers. De bloeddorstige beestjes zagen hem blijkbaar als een smakelijk hapje en beten hem in zijn voet. ,,Ze houden van mijn smaak, denk ik", grapte hij bij een bloederig kiekje dat hij deelde op Twitter.

Haaienbeet

Het is niet de eerste keer dat de Leidenaar oog in oog stond met een roofvis, want in mei 2012 werd hij gebeten door een zwartpunthaai. Dat gebeurde voor de kust van het Zuid-Afrikaanse Durban, tijdens opnames voor het kinderprogramma ZAPP. ,,Er kwam uit het niets een zwartpunthaai op mij afzwemmen. Toen ik hem probeerde af te weren, verdween mijn hele hand in zijn bek. Blijkbaar vond hij hem niet echt lekker, want hij spuugde mijn hand meteen weer uit", luidde zijn verklaring. Vonk hield er geen ernstige verwondingen aan over, op een paar littekens na.

Steve Irwin

De bijzondere gebeurtenissen en zijn passie voor de natuur komen sterk overeen met die van de Australische Steve Irwin. Irwin stond over de hele wereld bekend als 'The Crocodile Hunter' en was geliefd door zijn tv-optredens waarin hij krokodillen besprong en ving. Hij was niet van de buis te slaan, met diverse natuurprogramma's op Animal Planet en Discovery Channel. ,,Look at the size of that animal!", was een van zijn beruchte uitspraken.

Zijn enorme liefde voor wilde dieren werd hem op 44-jarige leeftijd fataal. In september 2006 werd de reptieldeskundige tijdens opnames door een giftige pijlstaartrog in zijn hart gestoken. Hij liet zijn vrouw Terri en twee kinderen (Bindi en Robert) achter.