Frits Wester overreden door scootmobiel

De vrouw wilde een selfie maken met de politiek verslaggever. ,,Ik vond het goed en ze zette haar scootmobiel in beweging, maar ze schoot door. Ze reed over mijn enkel'', vertelt de politiek verslaggever van RTL Nieuws. ,,De selfie is wel gelukt.''



Het deed pijn, maar Wester dacht niet direct dat er iets aan de hand was. ,,'s Middags voelde het nog niet goed en ben ik voor de zekerheid naar het ziekenhuis gegaan. Enkelbanden gescheurd, dat is me wel vaker gebeurd. Het doet gewoon au.''



Hij kreeg een een drukverband omheen en heeft een paar dagen op krukken gelopen. ,,Maar dat vind ik zo onhandig, helemaal nu ik van programma naar programma ga zo in de verkiezingstijd. Ik heb het nu in laten tapen, het komt wel weer goed.''