Gaan draken de strijd met White Walkers aan in nieuwe seizoen Game of Thrones?

Vooralsnog is er slechts één posters over seizoen 7 uitgebracht door HBO. Op deze plaat zien we weliswaar slechts een hoop ijs met wat vlammen, maar wat betekent dit? Natuurlijk heette het eerste boek van Game of Thronesschrijver George R.R. Martin ‘a Song of Ice and Fire’, dus in dat opzicht is het een weinig verrassend beeld.



Het zou ook kunnen duiden op een duidelijkere strijd tussen vuur en ijs. In dat geval zou er gedoeld worden op de vuurspuwende draken van Daenerys Targaryen, de ogenschijnlijk grootste concurrent van de White Walkers. Tegelijkertijd is het ook mogelijk dat de White Walkers zelf in het bezit zijn van een draak. In een van de sprookjes die worden aangehaald in de serie wordt gesproken over dit monster. 'De weg bij de Muur was zo koud en donker als de buik van een ijsdraak' en later 'Een wervelwind zo koud als de adem van een ijsdraak'.