Gastrol voor Ed Sheeran in hitserie Game of Thrones

Volgens David Benioff en Dan Weiss, de makers van GOT, is het productieteam al jaren bezig om Sheeran in de serie te krijgen. Actrice Maisie Williams, die de rol van Ayra speelt, is een groot fan van de zanger. ,,Met Ed willen we haar een cadeautje geven'', aldus Benioff. Ed Sheeran heeft zijn rol in GOT inmiddels bevestigd op Twitter. ,,Ik denk dat de kat nu wel uit de zak is'', schreef hij op Twitter bij een bericht over de serie.



Seizoen 7 van Game of Thrones begint zondag 16 juli 2017. Het zevende seizoen telt zeven afleveringen, drie minder dan de voorgaande zes. Volgend jaar wordt het allerlaatste seizoen verwacht. Het aantal afleveringen van deel 8 is zes stuks.