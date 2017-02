Gebeten Freek Vonk dit weekeinde naar huis

,,Ik ben weer op controle geweest bij de chirurg en de hechtingen zien er goed uit", liet Freek zijn volgers weten. ,,Geen enkel teken van infectie. Dus niemand hoeft zich zorgen te maken." Maandag mogen 'de 100+' hechtingen eruit. ,,Zijn er vrijwilligers die dat voor me willen doen?", grapte de bioloog. ,,Gelukkig ben ik echter niet zo gehecht aan Miami en kom ik dit weekend weer lekker naar huis!!"



Humor

Een Caribische rifhaai beet Freek vorige week in zijn rechterbovenarm. De bioloog, die op de Bahama's opnamen maakte voor zijn nieuwe programma Freek naar de haaien, werd met een traumahelikopter naar een ziekenhuis in Miami gebracht. Daar volgde een drie uur durende operatie. Maandag liet Freek weten nog geen gevoel te hebben in de huid van zijn onderarm. ,,Maar zenuwen kunnen regenereren, dus dit gevoel zou terug kunnen komen."



Dat de bioloog zijn humor niet is verloren, bleek donderdag weer. Freeks update ging gepaard met beelden van Lucky TV, waarin de draak werd gestoken met zijn ongeluk. ,,Oké oké, ik zal eerlijk met jullie zijn, dit is was er echt gebeurde onder water", grapte hij.