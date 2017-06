Gedoofde tienerster terug in spotlights met sublieme Whitney-cover

Actrice Lone van Roosendaal barst van het werk

17:44 Met pakweg zes producties in ruim een jaar tijd mag Lone van Roosendaal vermoedelijk de hardst werkende actrice in musicalland worden genoemd. Ze staat momenteel in theater het Zonnehuis in de Nederlandse versie van The Bridges of Madison County, daarna volgt deze zomer A New Brain en in het najaar gaat de actrice toeren met de voorstelling Koopavond.