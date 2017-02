Geen kaartje voor John Mayer? Tweede show in mei

Concertorganisator Mojo kondigt aan dat de Amerikaanse zanger en gitarist een dag eerder naar Amsterdam komt. De kaartverkoop voor het extra concert begint vrijdag om 12.00 uur.



Veel liefhebbers van de singer-songwriter wisten door het snelle uitverkopen van de eerste show geen kaartje te bemachtigen. Het massaal opkopen van de tickets om deze vervolgens met winst te kunnen doorverkopen is hiervoor de grootste reden. Op websites als Marktplaats stonden kaartjes te koop voor een flink hoger bedrag dan de originele verkoopprijs. Fans reageerden woedend en verdrietig op sociale media.



John Mayer begint zijn wereldtournee The Search For Everything World Tour, zijn eerste sinds 2014, op vrijdag 31 maart in New York. Dit voorjaar verschijnt Johns zevende studioalbum The Search For Everything.