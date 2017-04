Geer eet handgerolde couscous met koningspaar: Het was enig

Voor de zogenoemde uitblinkerslunch worden enkel mensen uitgenodigd die iets bijzonders hebben bereikt in hun leven. ,,Van artistiekelingen tot aan mensen met een dokterstitel", legt Gerard uit aan deze site. ,,Ook Floortje Dessing, die hersteld is van een tropisch virusje, red., was er, en Paul Verhoeven ook omdat hij een Golden Globe Award heeft gewonnen."



Vooral de sfeer die er hing en de manier waarop hij werd behandeld vond de Topper erg speciaal. ,,Je wordt bediend door vier van die lakeien. Dan voel je je toch wel een soort van keizerin Sisi", lacht hij. ,,Ik heb ook best lang met de koning en koningin gesproken. We hebben het over van alles gehad. Van de dagelijkse dingen waar iedereen mee te maken krijgt, zoals ouder worden, tot aan de situatie in Afrika en politieke dingen," aldus Geer. ,,Het was heel gezellig, de sfeer was heel gemoedelijk en ik heb er echt ontzettend van genoten."