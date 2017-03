Geer werkt zich in het zweet en Victoria deelt familiekiekje

Gerard de toekomstige spierbundel

Geer stoomt zichzelf klaar voor de zomer. Hoewel de 56-jarige zanger en presentator geen zin heeft om spierballen te kweken, moet hij er toch echt aan geloven vandaag. ,,We doen het toch maar even!" aldus de fanatiekeling die zichzelf op mysterieuze wijze en glimlachend in het zweet werkt.

Knuffelende Freek

Met een schattige foto luidt tv-bioloog Freek Vonk het weekend in. Op het plaatje dat hij deelt op Instagram is de 34-jarige dierenvriend verstrengeld met een baby-olifantje. Hoewel Freek in elk dier wel iets moois ziet, spat zijn liefde voor de kleine jumbo er van af. ,,Fijn weekend lieve mensen!!!" wenst hij zijn volgers toe.

Ontbijt voor twee

Marly van der Velden (29) en haar vriend besloten vanochtend romantisch samen te gaan ontbijten. Hoewel Mike, zoals de vriend van de GTST-actrice heet, een uitgebreid ochtendmaaltje best lekker vindt, hoeft het moment voor hem niet per se vastgelegd te worden. Marly laat zich echter niet tegenhouden en maakt gewoon een foto.

Goedemorgen!

De wekker ging vroeg vanmorgen bij Carlo Boszhard (47) en zijn vriend Herald. Nadat de twee uit hun bed waren gerold, klommen ze de auto in voor een ritje. Dat het stel niet bepaald gewend is aan het vroege tijdstip blijkt wel uit het gapen van Herald. ,,Lekker vroeg!" aldus Carlo, die zijn wederhelft ongegeneerd gapend het internet op slingert.

Poppetjes

Georgina Verbaan deelt een kiekje uit de oude doos waar ze samen met vriend en acteur Patrick Martens op staat. ,,We waren zo jong, we lijken wel nep", schrijft de inmiddels 37-jarige actrice verbaasd over de foto. ,,Of is dit jouw wassenbeeld?" vraagt ze Patrick vanwege zijn strakke koppie. ,,Die had jij toch?"

Sportief in het park

Marieke Elsinga (30) maakt zich klaar voor de zomer en heeft een strakke bikinibody voor ogen. Met een kettlebell in haar hand en een matje onder haar arm poseert de sidekick van Humberto Tan lachend op een selfie met haar trainer. ,,We zijn weer begonnen!" aldus een (nu nog) vrolijke Marieke voordat ze wordt afgebeuld in het Amsterdamse Vondelpark.

Familiekiekje

Samen met haar kersverse gezinnetje geniet Victoria Koblenko van een welverdiende vakantie op de Filipijnen. Een foto waarop de 36-jarige actrice samen met haar grote liefde Evgeniy en hun kleine spruit Kiy tegen een palmboom aanleunt laat haar moedergevoelens opspelen. ,,Soms, als ik zo'n foto zie, geloof ik het nog steeds niet, dat we nu met z'n drieën zijn, dat we een mensje hebben gemaakt en dat het mensje ons papa en mama gaat noemen", schrijft ze.