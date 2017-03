Geheim agenten in problemen na selfie met Trumps slapende kleinzoon

Vorig weekend moesten de twee geheim agenten chauffeur spelen voor Donald Trump III, het 8-jarige zoontje van Donald Trump Jr, de zoon van de Amerikaanse president. Die werd van het buitenhuis van de familie naar het woonhuis in New York gereden. Onderweg viel het jongetje in slaap en de agenten begonnen selfies met hem te maken. Donald Trump III werd wakker en ging door het lint. Thuis vertelde hij over het incident aan zijn moeder, Vanessa Trump.

Geheim agenten van de Secret Service kwamen al vaker in de problemen door onprofessioneel gedrag. Toen Barack Obama nog president was, kon een inbreker zo over het hek klimmen en tot diep in het Witte Huis binnendringen. Bij een presidentieel bezoek aan Nederland werd een dronken geheim agent in de gang van een hotel in Amsterdam gevonden. Na de incidenten moest het hoofd van de dienst aftreden.