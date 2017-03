Gekwetste Pia: Ik dacht 'Herman, wat doe je?'

Ze voelde zich tijdens de dagen op Hermans boerderij in de Provence ietwat buitengesloten. Ze miste de diepgang, vertelt ze terwijl ze wacht op de Thalys. ,,Het ging heel veel over het naar school gaan, het lerares zijn. Ik deed elke keer een poging om daar een draai aan te geven. Maar dat werd weggewuifd.''



Doordat Pia, die zichzelf omschrijft als een gedreven type, moeilijk de kans kreeg om het echt te hebben over wat voor haar belangrijk is, voelde ze zich ongemakkelijk. Daar hadden haar concurrentes Anne en Fleur minder moeite mee. Toch vindt ze het jammer dat Herman haar de deur wees, want ze zag het boerderijleven in Frankrijk wel zitten. ,,Ik had voor het eerst een klik met een jongen die ik op andere gebieden niet heb gehad.''