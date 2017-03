Geld speelt geen rol. Of wel?

Joling kijkt zijn collega-Topper wat geschrokken aan. ,,Nou, ik wel, hoor. Ik rij liever in een Mercedes dan in een Eend, als je het niet erg vindt. Daar heb ik dan ook heel hard voor gewerkt. Zoiets mag je nooit zeggen in Nederland, want dan heb je weer kapsones en een ego’’, aldus Geer, gekleed in een T-shirt met een foto van zichzelf met een cowboyhoed, de Amerikaanse vlag en daaronder de tekst 'For Sheriff'. ,,Maar ik vind wel: geld mag nooit een motivatie zijn.’’



,,Vergeet niet dat we soms 90 uur in een week draaien, he?’’, gaat Froger verder. ,,En zodra wij de poort van ons huis uitlopen, zijn we die bekende Toppers.’’ Joling: ,,Als ik mezelf twee dagen niet heb geschoren, krijg ik dat direct van een totaal onbekend vrouwtje te horen. Dat is óns leven.’’



Dat leven, het brainstormen over een volgende show tijdens een wintersporttripje en het inlijven van Jan Smit is ook wat we zien in de tiendelige docusoap. ,,We nemen de kijker spelenderwijs mee in ons westerngevoel. Je ziet ons gekke dingen doen, stukjes van onze privélevens, hoe ideetjes ontstaan. We lopen al een paar jaartjes mee en ik weet dat onze fans dit heel leuk vinden om te zien. Zie het programma maar als een hele dure vlog.’’