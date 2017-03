George Clooney verrast Britse fan (87)

Hoogzwangere Natalie Portman poseert in lingerie in intieme videoclip

20 maart Natalie Portman is sinds vandaag te zien in de nieuwe videoclip van het nummer My Willing Heart van zanger James Blake. Gehuld in slechts wat lingerie, pronkt de Israëlisch-Amerikaanse actrice met haar enorme babybuik terwijl ze op een bed ligt en zelfs onderwater zwemt. De opnames zijn enkele dagen voor de bevalling van dochter Amalia gemaakt.