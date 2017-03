George Michael in besloten kring begraven

Drie maanden na zijn dood is zanger George Michael begraven in het bijzijn van zijn familie en vrienden. De locatie en het tijdstip van de afscheidsdienst werden vooraf strikt geheim gehouden.

Een woordvoerder van Michaels familie zegt nu: ,,We kunnen bevestigen dat de begrafenis van George Michael vandaag plaats heeft gevonden. In het bijzijn van familie en vrienden is er een kleine, intieme ceremonie gehouden waar afscheid is genomen van hun geliefde zoon, broer en vriend.’’

Fadi

Volgens Britse tabloids is Michael begraven in een graf naast dat van zijn 20 jaar geleden gestorven moeder Lesley op Highgate West Cemetry in Londen. Wie er precies bij waren is onduidelijk. Wel is bekend dat Andrew Ridgeley, met wie Michael begin jaren 80 het popduo Wham! vormde, een toespraak hield. Ook ex-Spice Girl Geri Halliwell, met wie Michael bevriend was, zou hebben gesproken. Volgens onbevestigde berichten was Michaels vriend Fadi Fawaz niet welkom, maar hij kwam toch opdagen. Hij zou in onmin leven met de familie van de overleden zanger.

Die familieleden bedanken in een verklaring Michaels fans van over de hele wereld ‘voor hun uitingen van liefde en steun.’ Ze voegen daaraan een verzoek toe: ,,We vragen nu om de privacy van de familie te respecteren, zodat we ons leven anoniem kunnen leiden, ver weg van enige bemoeienis van de media.’’

George Michael overleed op eerste kerstdag op 53-jarige leeftijd. Lange tijd was er onduidelijkheid over de toedracht van zijn dood. Begin maart werd bekend dat de zanger stierf aan hartfalen en leverproblemen.

