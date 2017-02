Georgina is één jaar verliefd en Dré kiekt zijn 'milf'

Kunstenaar maakt enorme muurschildering zwangere Beyoncé

15:16 De zwangerschapsfoto van Beyoncé is sinds kort als een enorme muurschildering te zien in de straten van Collingwood, een voorstad van Melbourne. Graffiti-artiest Lush maakte het portret als eerbetoon aan de zangeres. ,,Het kostte mij vijf dagen in de brandende hitte van Australië”, laat de kunstenaar weten aan Daily Mail.