Georgina laat struisvogel verschijnen, Miljuschka doet zwoele keukendans

Georgina's struisvogel

Georgina Verbaan won gisteren voor haar acteerprestaties de Gouden Notekraker, maar de 37-jarige actrice blijkt nog veel meer talenten te hebben. Zo is Georgina een heuse schaduwkunstenaar. Tijdens het poseren met haar onderscheiding doet ze haar arm in zo'n beweging dat er een struisvogel verschijnt. ,,Cursus struisvogelschaduwen maken gevolgd. Achteraf heel blij mee", schrijft ze.

Wietze moet bijbeunen

Nu Wietze de Jager nog even werkloos is - voordat hij aan de slag gaat als presentator bij Shownieuws - moet de voormalig Qmusic-dj bijbeunen. Dat schrijft hij met een knipoog op Instagram. Waar zijn vroegere collega in de ochtend, Mattie Valk, een lucratief nieuw contract tekende, moest hij even vrezen voor zijn carrière. Inmiddels staat hij onder contract bij Talpa en is dat 'bijbeunen' gewoon klussen in zijn nieuwe huis.