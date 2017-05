Gepeste Daniël uit Deurne danst nu zijn dromen achterna

Volledig scherm Daniel Stosic uit Deurne. © Fotopersburo van de Meulenhof bv

Hij gaat op zijn hoofd staan, leunt op een arm, strekt zijn benen de lucht in en bevriest zonder een spier te vertrekken. Ondertussen beantwoordt hij even wat vragen. ,,Hoe deze move heet? Een baby freeze!'' Daniël Stosic (10) grijnst. Als het kon danste hij de hele dag. ,,Als ik dans ben ik blij.''

De Deurnese Daniël is een geboren danser. Een zwaar getalenteerde danser, om precies te zijn. Vrijdag verbaasde hij televisiekijkend Nederland met een verpletterende act in de show Holland's Got Talent. Het leverde hem een staande ovatie op van publiek en jury, bestaande uit Chantal Janzen, Dan Karaty, Gordon en Angela Groothuizen. Daarnaast sleepte hij een 'golden ticket' in de wacht, waarmee hij meteen door mag naar de halve finales.

Danskamer

,,Nee, dat had ik echt nooit gedacht. Dat ik door zou gaan misschien, maar zo?''

We staan met het hele gezin in Daniëls danskamer, thuis in Deurne. De roots van het gezin liggen in Bosnië, vertelt moeder Selma terwijl Daniël zijn voeten zo'n beetje in zijn nek vouwt. ,,Daniël werd hier in Deurne geboren. En dansen doet hij sinds zijn derde'', vult vader Sacha aan. Van wie hij het heeft? Selma grinnikt. ,,Niet van ons.'' Sacha schudt zijn hoofd. ,,Als ik dat doe, breek ik mijn rug.''

Als Daniël vier is gaat hij in Deurne op dansles. Daarna gaat het gelijk heel hard. Hij wint de ene beker na het andere kampioenschap. En sinds anderhalf jaar heeft hij drie keer per week les in Amsterdam, bij Boink, een dans- en acteursopleiding.

Selma en Sacha brengen hem er om beurten naartoe. ,,Dat doen we heel graag. We zien hoe blij hij daar is. Veel meer op z'n gemak'', zegt Sacha.

Voor Daniël is dat extra belangrijk. Hij werd lange tijd gepest door kinderen uit de buurt. ,,Ze vonden mij anders dan de andere kinderen, denk ik. Ze riepen naar me. 'Homo'. Of: wat heb je nou voor een staartje? Of: 'ga weg hier'. Ik vond het heel erg. Ik moest vaak huilen thuis. Maar nu gaat het gelukkig beter. Ik zie ze niet meer zo vaak.''

Zelfvertrouwen

Hij wil ook nog best iets tegen alle pesters zeggen. ,,Hou op en doe iets met je leven.'' Vader Sacha lacht. ,,We hebben gemerkt dat het dansen erg goed is voor hem. Hij kan zich beter uiten. Hij krijgt er zelfvertrouwen van. Natuurlijk ook omdat hij er goed in is.''

Het is Daniëls droom om showman' te worden. Danser en acteur. En hij wil een eigen dansschool. Maar eerst de halve finale op 2 juni doorstaan. Dat moet geen probleem voor hem zijn. ,,En dan in de finale staan, ohhhh, dat zou echt cool zijn.”