Gerard Joling luncht met koning en koningin

Op zijn sociale media-kanalen is te zien dat de Topper erg onder de indruk was van het middagmaal die hij nuttigde bij de koning en koningin. Met een gelukzalige glimlach vertelt hij over hoe indrukwekkend hij het heeft gevonden. ,,Ik heb vreselijk genoten. Het zijn ontzettende leuke mensen, bijzondere mensen en ik heb lang met ze gesproken", aldus Geer over Willem-Alexander en Maximá. ,,Ik vond het eigenlijk enig."



Buiten het feit dat Gerard het heel gezellig heeft gevonden, heeft hij ook nog eens ontzettend lekker gegeten. ,,Het eten was top!"