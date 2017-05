Gerard Joling schrikt van kogelgat in auto

De Toppers bestaan naast Geer uit René Froger, Jeroen van der Boom en Jan Smit. De concerten in wild west-sferen vonden vrijdag en gisteren plaats in de Amsterdam Arena. Bij de organisatie was de politie nauw betrokken, omdat bezoekers het thema letterlijk kunnen nemen. ,,We willen absoluut niet dat dingen als lasso's, stokken of (nep)pistolen worden meegenomen. Daar wordt extra op gecontroleerd'', liet politiewoordvoerder Ellie Lust eerder los.

,,Traditiegetrouw sporen wij het publiek aan zich te kleden in het thema; de dresscode is dan ook Country Rood. Wij willen u erop wijzen dat het in en om de Arena ten strengste verboden is accessoires te dragen als lasso's, klapper-, water-, of neppistolen, bijlen, messen, pijl en boog, etc. Het is voor orde diensten en de politie moeilijk om onderscheid te maken en dat kan leiden tot vervelende incidenten en panieksituaties'', luidt het beveiligingsvoorschrift.