Gerard verrast Gordon in koffietent: Jij vies vuil secreet

De Rotterdamse koffiesalon van Gordon (48) is vandaag onder grote belangstelling geopend. De pers stroomde massaal toe en bn'ers als Angela Groothuizen, Inge de Bruijn, Herman den Blijker, Rob Geus en Jan Kooijman reisden naar de Maasstad af. Gerard Joling (57) verraste zijn vriend door onverwachts op te duiken. Hij is onder de indruk van Gordons plannen nu ook Rotterdam te veroveren.

Het werd een race tegen de klok, want vanmiddag was koffietent Blushing aan de Coolsingel nog lang niet klaar. ,,Ik weet niet hoe dit nog is goedgekomen. Het werd nachtwerk'', verzucht Gordon tegen deze site. ,,Ik heb een suite in het Hilton en kon dus zien wat er allemaal nog moet gebeuren.''

Dat het uiteindelijk gelukt is, maakt hem emotioneel. ,,Ik ben overdonderd hoe mooi iedereen het vindt. Als je hier staat met het terras aan het Hofplein. Ik word emotioneel nu ik hier sta. Het is onwerkelijk om als Amsterdammer zo opgenomen te worden in Rotterdam.'' Lachend: ,,Ik heb net een Feyenoordshirt aangetrokken, helemaal te gek. Wat er hier gaat gebeuren met de Coolsingel, dat ik daar onderdeel van mag zijn. Ik ga het liefst uit in Rotterdam.''

Rotterdamse hunk

Dat brengt de goedlachse veertiger op zijn favoriete onderwerp: mannen. ,,De mannen zijn zó mooi hier!'' Op de vraag of hij een Rotterdamse vlam hoopt te ontmoeten nu hij vaker in de havenstad zal zijn: ,,Ja! Je kunt je opgeven. Gordon gaat trouwen (doelend op zijn nieuwe RTL-programma Gordon Gaat Trouwen, red.). Die Rotterdammert neem ik dan mee naar Feyenoord. Dan word ik een soort Estelle (Cruijff, red.)''

Hoe zijn hartsvriend en collega het allemaal voor elkaar krijgt, weet Geer niet. Gerard dook plotseling op tijdens het welkomstpraatje van Gordon. ,,,,Ik dacht al, wat stinkt het hier’’, bitste de ondernemer. Gerard, gekleed in een T-shirt met de opdruk 'Ik ben het echt': ,,Vies vuil secreet dat je d’r bent.’’

Kracht

Vanaf het terras op de eerste verdieping spreekt hij later diep respect voor Gordon uit. ,,Ik kan me niet indenken, dat je naast zoveel tv-programma's ook nog een horecabedrijf moet runnen. Dat is best pittig.'' Toch denkt dat juist de Amsterdammer, met wie hij deze week opnames maakte voor een nieuwe Geer & Goor-editie, het aankan. ,,Ik ben trots op hem en ik vind het knap, maar ik weet niet waar hij de kracht vandaan haalt.'' Gierend van de lach: ,,Ik heb het zelf in ieder geval niet!''

Gordon is dit weekend nog in 'Blushing 010' te vinden en heeft het optimistische voornemen één keer per week achter de koffiebar te staan. ,,Ik wil mensen welkom heten, dat doe ik ook in Amsterdam en Blaricum.'' Flat White Double Cappuccino is zijn favoriete koffie. ,,Die is freaking lekker.''