Gespot: Amal Clooney met babybuikje op stiletto's

Thijs 'Fa­bel­tjes­krant' Chanowski (86) overleden

12:28 In een ziekenhuis in Alkmaar is Thijs Chanowski op 86-jarige leeftijd overleden. Chanowski was een veelzijdige televisieproducent, onder meer verantwoordelijk voor de Fabeltjeskrant en Paulus de Boskabouter. Hij kreeg prijzen voor zijn tv- en filmwerk en zocht altijd naar technische innovaties. Chanowski overleed na een ziekbed, zo maakte een vriend van de familie bekend.