Giel Beelen heeft weinig moeite met rijontzegging

Moeder Voice Kids-Jean: Vader mishandelde hem

11:00 De vader van vluchtelingkind Jean uit The Voice Kids leeft inderdaad nog. Dat bevestigt de familie aan deze krant. Het jongetje wist volgens zijn moeder echter tot de dag van uitzending niet dat de man in leven was. ,,Hij mishandelde de kinderen en toen hij was vertrokken, heb ik gezegd dat hij dood was.”