Gitarist Jan Buijs (60) plots overleden

BZN-zanger Jan Keizer laat aan Shownieuws weten geschokt te zijn door het plotselinge overlijden. ,,Het was iemand die heel belangrijk was in het dorp. Hij heeft heel Volendam denk ik gitaarles gegeven. 60 is veel te jong. Dat kan eigenlijk niet.''



Buijs staat in het vissersdorp bekend als Jan To. Zijn moeder heette To.