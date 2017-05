Glamrockers van Kiss moeten concert in Manchester afzeggen

,,We zijn gebroken door het geweld tegen onschuldige mensen in Manchester", laat de rockband weten in een verklaring. ,,We zijn heel bedroefd dat we niet kunnen spelen in de Manchester Arena. In het licht van de recente gebeurtenissen is een geannuleerde rockshow echter iets met minieme consequenties. Onze gedachten en gebeden gaan naar de families en vrienden die door een moeilijk tijd gaan in Manchester."



Naast Kiss moest eerder ook Take That hun optredens in de Manchester Arena afzeggen. De popgroep zou gisteren, vandaag en morgen optreden in de Britse poptempel. Ook de showworstelwedstrijd die op 6 juni plaats zou vinden, is geannuleerd.