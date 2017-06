Glastonbury Festival verscherpt beveiliging

U2 verlengt Joshua Tree-tour met twee maanden

7:27 De band U2 geeft dit najaar twaalf extra optredens in Noord- en Zuid-Amerika als onderdeel van hun Joshua Tree Tour. De Ierse rockers zijn al begonnen aan de tournee, die oorspronkelijk tot 1 augustus zou lopen. De tour is nu verlengd tot 19 oktober. Noel Gallagher zal in Zuid-Amerika in het voorprogramma staan.