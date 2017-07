Glennis Grace blijft voorlopig nog in Nederland wonen

,,Het was magisch", blikte Glennis gisteren terug in RTL Summer Night. ,,Vanaf het allereerste moment dat ik de stage op ging was er al zo'n goede energie. Ik had er zo veel zin in." Ook interessant voor haar: er zat in de zaal vertegenwoordigers uit de internationale muziekindustrie. Gesprekken daarmee liggen in het verschiet, aldus de powervocaliste. Maar Nederland achter zich laten is vooralsnog niet aan de orde. ,,Daar is het nog te vroeg voor. Ik blijf gewoon in Nederland.''