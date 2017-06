Gordon kijkt uit naar opening Blushing in 'hipste' stad Rotterdam

Gordon is benieuwd naar "die Rotterdamse koppies die van mijn koffie en heerlijk ontbijt en lunch aan het genieten zijn". Vrijdag opent Blushing Rotterdam de deuren, vanaf zaterdag is publiek welkom. Gordon vond een pand middenin de stad. ,,Vrijdag gaat mijn derde kind het licht zien in een van de hipste steden van Europa! Rotterdam! Op de Coolsingel pal naast het stadhuis!" De veelzijdige presentator lijkt zeker van een warme ontvangst. ,,Ik dank nu al de gemeente Rotterdam voor hun geweldige ontvangst en medewerking om dit allemaal mogelijk te hebben gemaakt!"

Drie jaar geleden opende Gordon de eerste Blushing in Blaricum 'als een uitprobeersel', later volgde een vestiging in Amsterdam. Hoewel zijn koffieketen inmiddels "een mooi en sterk bedrijfsconcept" is, mist Gordon de erkenning. ,,Vaak is zelfs mijn naam genoeg om juist Blushing te negeren of te denigreren (...) Maar zonder strijd geen overwinning, dus ondanks die tegenwerking is Blushing niet te stoppen omdat de gasten het dus wel waarderen, en hoe!"