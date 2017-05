GOT-koppel Kit Harrington en Rose Leslie gaan samenwonen

In een interview met het mannenblad Esquire vertelt 'Jon Snow', het personage dat de 30-jarige Harrington vertolkt, heel bewust weinig over zijn relatie. Ook op de vraag hoelang de twee al samen zijn, blijft het akelig stil. ,,Het is net zoveel haar relatie als de mijne en ik kan niet voor ons beide praten", legt hij uit.



Over de keuze om een huis te delen met zijn 'Ygritte', die inmiddels overleden is in de hitserie, zegt Harrington: ,,Het is tijd om verder te gaan. Ik heb jarenlang samengewoond met mijn schrijfpartner. Hij gaat verder met zijn vriendin en ik dus ook."



Ondanks dat Harrington weinig loslaat, geeft hij wel aan erg gelukkig te zijn met Rose (30). ,,We zijn heel, heel blij. Dat is het enige wat ik erover wil zeggen", besluit hij.