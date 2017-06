Greenday-zanger bezorgt Juul (11) dag van zijn leven

Nietsvermoedend geniet Juul van het optreden van de band Greenday als hij plots wordt aangewezen. ,,Weet deze jongen hoe hij moet spelen? Hoe oud ben je? Kom maar hier'', aldus de leadzanger. Met een luid applaus loopt Juul het podium op waar hij een grote knuffel krijgt van zijn idool. Dan krijgt hij een gitaar om zijn nek gehangen en mag hij de show stelen door een paar akkoorden te spelen. Samen zingen en spelen ze een stuk van het nummer ‘Knowledge'. Juul houdt het niet meer droog en als klap op de vuurpijl vertelt Billy Joe hem ook nog eens dat hij de gitaar mag houden.



De jongen kan het maar niet geloven wat hem is overkomen. ,,Ik ben in shock!” zei hij na afloop. Het publiek vindt het een schitterend tafereel en de beelden worden druk verspreid en geliket op Facebook. Echter, het prachtige moment blijkt compleet geregisseerd.



Het is namelijk niet de eerste keer dat Greenday iets dergelijks uitvoert, zo weet muzieksite 3 voor 12. ,,Niets is spontaan, alle ‘momentjes’ zitten al jaren in hun show....Het was een herhalingsoefening....honderd procent effectbejag van Billie Joe Armstrong en zijn maten – ‘ach, ze doen dit iedere avond joh!’''



