Groot applaus in perscentrum voor cruciale generale repetitie OG3NE

Vanmiddag was er al een doorloop van de generale repetitie waaraan in totaal 18 landen meedoen. OG3NE maakte toen een paar kleine fouten. Zo begonnen ze een fractie van een seconde te laat met de eerste woorden 'cry no more'. Ook halverwege zou iets mis zijn gegaan, maar dat werd niet opgemerkt door aanwezige journalisten. De drie hebben veel zin in de halve finale. OG3NE doet in aanloop naar dat grote moment rustig aan. ,,We hebben inmiddels de luchtbedjes in de kleedkamer opgepompt", verklapt Lisa. ,,Dan kunnen we tussen de repetities door even gaan liggen."



Volgens Lisa zitten er absoluut geduchte tegenstanders in de finale zaterdag. ,,Maar eigenlijk neem ik iedereen die de finale haalt serieus." Shelley: ,,Je moet met iedereen rekening houden en ook echt letten op de landen die iedereen ziet als grappig of leuk. Zoals de act van Moldavië in de eerste halve finale. Het is zeker niet mijn favoriet en niet het allerbeste liedje, maar je ziet dat het toch werkt. En dan gaat het door. Daar moet je rekening mee houden."